侯家軍出身、挑戰新北市第8選區的呂家愷，在此次九合一選舉中拿下16922張票順利當選，昨（26）日晚間迅速發表當選感言後，馬上前往醫院陪妻子待產，今日清晨他在IG開心貼出兒子的照片，讓支持者紛紛恭喜喊「雙喜臨門！」

新北市長侯友宜子弟兵呂家愷、戴湘儀及吳訓孝挑戰此次九合一選舉，其中吳訓孝僅獲得14918票敗選，戴湘儀搶下17963票當選，為新莊區第4高票的候選人，呂家愷也獲得鄉親支持，順利當選。

確認當選後，呂家愷26日晚間抵達三峽競選總部發表感言，隨後就馬上前往醫院陪同妻子待產，對於無法對支持自己的選民一一致謝，他說將在母子平安後好好向鄉親答謝，並說「我還要好好把握這一段時間，陪陪一路上最支持我，也最辛苦的老婆，並準備迎來我的小寶貝。我知道要當個好爸爸，就和當個好的代議士一樣，是沒有蜜月期的」。

今日清晨呂家愷在IG限動貼出老婆即將進入產房的照片，興奮比YA說「我準備好了」，隨後再度更新，貼出自己抱著兒子的照片，開心說「Lucas跟大家問好」。