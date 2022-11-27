路透報導，梵蒂岡26日指責中國違反了關於主教任命的雙邊協議，在一個不被羅馬教廷承認的教區設置主教。梵蒂岡發表聲明表示，「驚訝和遺憾」地獲悉，2014年被教宗方濟各（Pope Francis）委任為余江教區主教的彭衛照，在11月24日被任命為「江西教區」輔理主教。

聲明指出，中國當局設置的「江西教區」未獲梵蒂岡承認，這一任命不「符合」雙方在2018年商定的「對話精神」，並稱這次任命是在「地方當局的強大壓力」之下進行的，但是沒有說明詳情。期待中國當局對此作出解釋，並希望「類似的事件不再發生」。中國外交部沒有立即對此事做出回應。

報導指出，此一未經梵蒂岡授權的任命，被認為嚴重違反了梵蒂岡和北京在2018年達成的關於任命主教的臨時協議。該協議有效期為2年，最近一次更新是在今年9月。一些信徒譴責該協議向中共當局出賣了天主教，協議細節仍然處於保密狀態。

據中國天主教愛國會網站，24日經江西省天主教教務委員會同意並報中國天主教主教團批准，天主教江西教區舉行彭衛照就職輔理主教儀式。

現年56歲的彭衛照2012年獲教廷委任為余江教區宗座署理，2014年4月復活節前後接受祕密祝聖成為主教，本不被中國政府承認。中國天主教教會1985年將江西省5個教區合併為「江西教區」，但沒有得到梵蒂岡的承認。