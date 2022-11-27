2022年開始，美國聯準會(FED)連續升息15碼、烏俄戰爭開打、兩岸關係等變因，為房市帶來不確定性。觀察預售屋的交易量，永慶房屋指出，七大都會區今年第三季交易量都相比於去年有所減少，形成「價漲量縮」格局。整體而言，七大都會區第三季度的預售屋交易量從去年的15041件，驟降到今年的7645件，下滑49.2%，幾近腰斬，可見預售屋買氣大降溫。

觀察七大都會區個別縣市交易量可以發現，減少最多的是高雄、台北與台中，減幅都超過六成。除了台北因供給量相對較少，減幅相對明顯外，高雄與台中兩大都會區2021年第三季預售屋交易均破千件，台中更高達4000件以上，但今年第三季僅剩千餘件，高雄只有507件，預售買氣大降溫。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，自去年12月內政部推出預售禁止換約政策後，就讓市場投機買盤退場，加上今年以來受到升息、疫情、股匯市下挫等影響，民眾觀望氣氛濃厚，即使打炒房政策尚未通過，但預售屋交易量已明顯萎縮。整體而言，在資金派對結束後，交易回歸基本面，剛性需求穩定區域，房市表現相對也獲得支撐。