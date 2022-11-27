剛當選基隆市長的謝國樑（圖左），27日上午在國民黨基隆市黨部主委吳國勝（圖右）陪同下，進行車隊謝票。（張志康攝）

甫於26日晚間以9.6萬票當選基隆市長的謝國樑，27日一早便安排進行車隊掃街謝票行程。謝國樑受訪時表示，他要感謝林右昌過去8年來為基隆的奉獻，他將延續好的政策。謝國樑並表示期待未來與對手蔡適應共同為基隆民眾攜手努力。

謝國樑首先感謝基隆市長林右昌過去8年來努力幫基隆打造不一樣的環境，他說，感謝林右昌的努力奉獻，他將延續林市府期間好的政策，不會抹滅他過去的努力。但他認為，基隆在就業、醫療等方面，仍有努力的空間，他將在就任後著手進行。

謝國樑說，他也要向這次市長選舉的幾位競爭對手致意。他說，蔡適應是基隆市唯一的一席立委，他身為未來的市長，也很期待與蔡共同為基隆民眾攜手努力，爭取更多的政策。謝國樑強調，在競選期間對手所提出的政見，他一定會認真參考，也希望能夠與蔡適應共同完成他對市民提出的政見。

他再一次感謝林右昌與蔡適應，並且期待能與兩人共同攜手努力，他相信，只要是能對基隆市民有幫助的事情，他與林蔡兩人，都一定樂意共同為基隆完成。