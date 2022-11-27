九合一選舉國民黨台南市長候選人謝龍介雖敗猶榮，該黨不分區立委陳以信今天在臉書宣布，將返鄉參選下屆台南區域立委，近期就會走訪地方評估，並作通盤考量，預計明年春節年後決定參選區域。陳以信強調，希望從自身做起重回基層打拚，並呼籲更多黨內同志參選台南立委，希望2024年能在台南綠地插上第一隻藍旗。

陳以信表示，此次台南市長選舉結果讓他感到很可惜，謝龍介打很漂亮，結果卻差一點點。民進黨在台南已執政30年，現在還要再執政4年，其實民進黨執政下的台南沒有比較好，台南人也沒欠民進黨，但為何多數台南市民仍選擇支持民進黨？他認為，國民黨必須回到草根重回基層找答案。

陳以信指出，身為台南子弟，台南是他的故鄉。此次謝龍介惜敗國民黨沒有贏，但國民黨不會失去信心與希望，他願意從自身做起、從頭做起，宣布參選下屆台南區域立委選舉，並將以反求諸己的態度、一步一腳印的精神，回到草根為國民黨找答案，回到基層為台南故鄉找未來。

陳以信認為，台南共有6個區域立委選舉區，未來3個月他會勤走基層聆聽民意審慎評估，並與地方及中央黨部通盤討論各區情勢，預計明年春節過後，再決定個人的參選區域。

不過，他也強調，一人參選遠遠不夠，呼籲更多同志站出來參選立委，希望打一場集體戰，為國民黨光復台南向前邁步。