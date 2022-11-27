為落實12年國教課程與教學輔導支持體系規畫，教育部國教署投入各項資源，補助學校辦理跨域課程，以貼近師生實際需求。

教育部國教署表示，學校發展統整與跨域課程，能幫助學生統合不同群科領域的知識與技能，以理解現象或解決問題，並鼓勵教師組成專業學習社群，強化教師的專業知能與協同合作關係，有效設計和實施統整與跨域課程，給予學生機會整合不同學科的知能以解決問題。

以台中市立台中高工為例，鼓勵各群科師資開設跨域課程，幫助學生統合不同群科領域的知識與技能，並鼓勵教師組成專業學習社群，強化教師的專業知能與協同合作關係，有效設計和實施統整與跨域課程。

台中高工集結各群科師資攜手逐步引導學生學習設計思考的能力，開設包含「發電機原理」、「Sketchup 3D室內設計建模」、「CNC雕刻機」等課程。

同時考量學生來自不同科別，台中高工課程設計由淺入深，跳脫以往教科書窠臼方式，從分組討論的學習過程，佐以「實作」再經工作坊實際應用，培養學生跨域學習、獨立思考、團隊合作的能力，帶領學生由發現、洞察、構思、發展，進一步實踐創新想法並擴散影響力。

另為配合新課綱中多元文化、環境教育與國際教育議題，台中高工以「智慧組合屋」為基礎，結合建築、歷史、地理與自然環境，與土木科、建築科展開跨域對話，產出「建微知著，築一個永續家園」跨領域課程。

在歷史科建築文化中，學校課程聚焦討論自然環境如何影響建築發展與技術，及於土建群實習科目中的「設計與技術實習」，引導學生思考相關建築問題，透過完整的人文、科技、設計等課程，培育專業技職人才，以提升學生競爭力。