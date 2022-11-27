今年的壓軸天象在12月逐周上陣，包括睽違2年的火星衝、每小時高達150顆的雙子座流星雨，以及亮度最高的水星東大距等，只要掌握訣竅，人人都可成為觀星達人。

天文館表示，12月8日的「火星衝」前後是自2020年10月後，火星最近、最亮的時段，而且未來十年火星的視直徑都比這段時間小，想清楚觀察火星絕對不能錯過今年的火星衝。

天文館指出，12月14日晚間，雙子座流星群達到極大，預測每小時數量可高達150顆，前半夜沒有月光干擾，觀察條件非常良好，只要在光害少、視野開闊的地方即可觀賞到這場一年中數量最多的流星盛宴。

天文館表示，12月21日的水星「東大距」，不僅是觀察水星的好時機，而且在今年7次大距中，觀察條件最佳，因為東大距是出現在日落後的西方低空，比西大距時的黎明更容易觀賞。

而這次水星東大距時，水星的亮度都達到難得的-0.6等，日落時高度有16度，大於其他各次。因此只要天氣良好，在此前後幾天都可試著於日落後西方低空，以肉眼找找這顆連著名天文學家哥白尼都終其一生未能見到的神秘行星。

最後，天文館說，12月31日，今年台灣最後一道陽光也將在17時31分，自海拔3千公尺高的北大武山謝幕退場，為2022年天象畫下完美句點。