九合一選舉結束，以一萬餘票惜敗的國民黨屏東縣長候選人蘇清泉，對此次選舉提出多點質疑，表示中選會公布選舉人數一直在變，也傳出多處票匭有選票誤植狀況，目前正與律師蒐集證據，預計28日將赴法院聲請驗票。對此屏東縣選委會表示，完全符合程序，尊重對方決定。

蘇清泉表示，一早已經與律師討論完，將向法院聲請重新驗票，由法官爭議要件則由法官認定，同步也在蒐集證據。

蘇提出首項質疑說，整個投票過程太慢，還發現零星誤植，且不只一件，他舉新北市為例，數百萬張選票不到三小時就開完，屏東40萬票可以開4、5小時；另中選會公告選舉人數是固定，這次卻出現3種版本，「真的太誇張了」。

對此，屏東縣選委會總幹事楊新發說，尊重對方決定，一切就照程序來，如果法院通知，就照正常程序來驗票。但他也強調，選舉人數沒有一直變動，更不會有誤植的狀況產生，都什麼時代怎麼可能出現作票情形。

由於事先電腦就設定好程式，輸入錯誤馬上就會被鎖住，根本不可能發生誤植，楊新發說，選務人員都忙成這樣，這樣說會打擊士氣。