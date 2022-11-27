新竹縣長楊文科（左）感謝夫人甘秀美一路陪伴支持，並協助婦女工作溝通，讓他非常感動。（邱立雅攝）

選戰落幕，新竹縣由國民黨籍現任縣長楊文科成功連任，並拿下16萬3662張選票，為新竹縣首長選戰以來的最高得票數，也在本屆拿下僅次於花蓮縣的縣市長得票率次高的候選人。楊文科27日一早展開謝票儀式，從國民黨縣黨部出發，一路掃完13鄉鎮，表達對鄉親支持的感謝。

「感謝鄉親的支持，這是縣府團隊努力、用政績來爭取選票的結果。」出發前楊文科表示，此次拿下新竹縣長選舉歷來最高票，顯見縣府團隊4年來對老中青幼照顧的政策，深入民心，過去對鄉親的承諾，也是說到做到，讓鄉親對縣府有信賴感，是這次打贏選戰的重要因素。楊文科表示未來會更努力，檢討過去、提出對鄉親有幫助的政策，並付諸實施。

雖然楊文科連任一仗拿下漂亮的票數， 得票率為63.36％，相較四年前得票率38％，成長幅度高居全國第1，所有鄉鎮市得票率全數過半，但在湖口鄉得票率相較其他鄉鎮稍低一點，是否與施政重點「5支箭」中的生命園區政策有關、未來上任仍會繼續推動嗎？

楊文科回應指出，5支箭計畫沒有改變，他一定會跟鄉親做最好的溝通，用數據、必要性以及需要性，來讓鄉親充分了解為何要推動此政策。楊文科強調，施政是著眼未來20年甚至30年的需求來看待事情，而不是做眼前事，任何的政策計畫，都是經過深思熟慮的結論，他願意直接與鄉親來好溝通。

此次楊文科勝選，一路上都看得到夫人甘秀美的身影，對於太太的陪伴與支持，他笑說非常感謝內人，尤其兩人都是出身鄉下，「只會拿鍋鏟、不會拿麥克風」，但太太不辭辛勞，願意協助自己做婦女工作溝通，他內心非常感謝，若沒有太太的幫忙，很難達到此成果。