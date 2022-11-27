葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）的新東家有著落了，沙烏地阿拉伯聯賽的豪門艾納斯（Al Nassr）開出3年2.25億美元天價（新台幣6962萬），平均年薪7500萬美元，可以讓C羅踢到40歲。根據接近球團人士的內部消息，C羅陣營的意願「比以往都有興趣」，畢竟是個難以拒絕的提議，美媒CBS指出，只要C羅本人同意，合約很快就能敲定。

C羅一直希望加盟競爭力較強的隊伍，這是導致他與英超老東家曼聯決裂的原因之一，C羅公開指責曼聯把表現欠佳的過錯歸咎於他，害他成為群體裡的「黑羊」。被C羅稱為「比特犬」老隊友魯尼（Wayne Rooney）還呼籲曼聯踢掉C羅。

沙烏地聯賽「黃藍軍團」艾納斯成軍於1955年，拿過9次聯賽冠軍，6次國王盃冠軍，3次王儲盃冠軍，不僅是聯賽最知名的球隊，亦是亞洲最成功的球隊之一。沙烏地聯賽的另一個豪門希拉爾（Al Hilal）也有意爭取C羅，不過目前正式開出價碼的只有艾納斯。目前世足還在進行中，預計要等結束之後才會有結果。

葡萄牙在世足H小組賽首戰3比2擊敗迦納，將於下一場對戰烏拉圭，最後一戰對戰韓國。烏拉圭0比0踢和韓國，葡萄牙是該組唯一摘得首勝的球隊。