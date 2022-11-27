美聯儲公布貨幣政策會議紀要顯示，部分官員支持放緩加息的步伐，市場預計FED在12月不再大幅加息75個基點，而是上調利率50個基點。此外，美國上周初請失業金人數達到24萬，超過前值及市場預期。美元指數（DXY）近期回到106下方震盪，月初至今累積跌幅約5%。

美元走軟，近日歐元也重返1.04美元上方。不過，瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)認為，全球經濟在年初時通常跟市場預計有落差，而美元每每表現強勢，這情況可能在2023年重演，因此，瑞銀對明年3月前歐元走勢保持謹慎的看法，屆時或下探0.96美元。

瑞銀指出，歐元漲勢終結的可能性之一是，美國政策利率最終高於市場目前預期的5%，主因美國通膨未能迅速回落至2%的央行目標，工資增長仍然強勁。另一個可能性是全球經濟落較深度的衰退，促使避險資金流入美元，歐洲央行更難解決高通膨和增長疲軟的兩難問題。如果經濟數據惡化，目前支撐歐元的風險情緒可能會快速消退。由於能源進口成本飆升，今年歐元區經常帳陷入了逆差，劣勢要逆轉才能支持歐元持續反彈。

另外，值得關注的是，紐西蘭央行加快緊縮的步伐，上周宣布加息75個基點至4.25%，並暗示需要採取進一步行動。該央行甚至曾考慮過加息100個基點，但考慮到政策收緊的影響滯後，最終「僅」加息75個基點。由於舉措符合市場預期，紐西蘭的反應相對溫和。瑞銀認為，紐西蘭明年二季度或將陷入衰退，並持續到2024年末。明年房貸利率重置可能加大經濟下行風險，這對消費造成更大的負面影響。

瑞銀預期，紐西蘭央行明年2及4月分別加息75及50個基點，到5月將暫停緊縮，然後在下半年降息50-100個基點。雖然紐幣可能小幅超漲，但預計其明年跑輸澳元等G10國貨幣，明年末紐幣大概在0.61美元左右。