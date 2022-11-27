英國研究機構YouGov日前公開2022年全球最佳品牌排行，從印象、品質、滿意度、推薦指數及聲譽綜合評估，蝦皮購物高居全球第五、電商第一；而根據凱度2022年最新民生快消零售通路調查，蝦皮購物的消費人次在全台整體民生快消零售通路成長51％、觸及人次高達2,100萬，更是榜上唯一電商平台。蝦皮購物首度公開站內用戶調查報告，揭曉三大消費者好評關鍵「正品保障、深度優惠、退貨機制」。

關鍵一：購物保障成用戶消費考慮首選，蝦皮商城承諾「正品保障」高單品類客單價成長破千元。調查近50％的消費者每周會進行1次以上的網購行為。而蝦皮購物透過抽樣調查發現，50％用戶表示「正品保障」為提升購物因素。蝦皮商城瞄準用戶體驗關鍵，邀請商城店家簽署正品切結書，攜手超過7,000家品牌共同承諾「正品保障」，陸續吸引蘭蔻、The North Face、Swarovski等超過700家國際大牌插旗品牌旗艦店，也帶動高單價的「3C與筆電」品類平均客單價成長突破1,300元，「手機平板」、「家電影音」等高單價產品的銷售也看見漲幅，訂單量年成長皆突破20％，顯見買賣雙方對於平台的信賴度雙雙上升。

關鍵二：價格優勢仍是關注重點，商城狂購節助攻台灣資生堂集團客單價翻倍成長。除了正品保障提供優質購物環境外，平台內商品是否多元且具有價格優勢，同為影響消費者購物的因素之一。面對消費者多樣化的需求，蝦皮購物藉由「月月盛典」並與各大國際品牌聯手推出「超級品牌日」，並在今年攜手超過100個品牌舉辦比往年多1倍的「超級品牌日」，深度優惠對消費者的吸引力也忠實反映在訂單數量上，單檔最高帶動品牌訂單彈跳107倍。

此外，在免運券、商城85折券等專屬多重回饋優惠下，今年商城狂購節單檔創下最高近5.5倍的業績成長，也成為品牌夥伴重點經營的檔期之一。

關鍵三：便利退貨機制加速消費決策，蝦皮購物推出官方退貨、退款服務，自今年4月升級退貨流程「蝦皮安心退」適用範圍擴大至全站後，有別於以往買賣雙方需要花時間自行協商，透過官方裁決的系統化一鍵退貨流程，有效減少消費者32％的退貨等待時間。