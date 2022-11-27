台南市鹽水區莊姓里長候選人涉嫌以每票2000元現金買票，檢警調人員日前持票搜索他的住處，並扣得部分賄款後，莊某即躲藏不知去向，直到昨天投票日的下午才出面投案。檢方訊問後，今天向台南地方法院聲請羈押禁見。

台南地檢署檢察官陳冠霖、錢鴻明合組專案團隊，11月24日指揮警調人員持搜索票，前往鹽水區莊姓里長候選人的住處執行搜索，當場扣得賄款8000餘元，並傳喚莊某及10多名選民到案，釐清案情。

檢方指出，莊姓里長候選人為求能順利當選，以一票2000元的代價，於10月至11月間，分別交付給具有選舉權的謝姓里民等4人，企圖以此影響選舉的結果。

不過，莊某得知檢警調偵辦此案後，隨即躲藏不知去向，直到26日投票日下午才到案說明。經檢方訊問後，認定莊某涉犯《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，今天凌晨向台南地院聲請羈押禁見。另外，此案的收賄選民，也已繳回賄選金額5000餘元。