日前，汪小菲因離婚後的生活費，對大S隔空發飆，也讓張穎穎順勢上位，汪小菲更是鬆口認愛。然而，近日卻流出疑似兩人電話錄音，內容是在討論避孕的事，這讓張蘭直播時，忍不住開罵，還在網友見證下打電話報警。今(27)日，她在微博上曬出現身警局的影片，指出「要讓傷害自己的人受到法律的制裁，為社會除害。」

因日前流出疑似汪小菲和張穎穎的錄音對話，男方說：「那有了就生唄，怎麼了？」女方回說：「不可能生，生屁生，我剛打了一個」，之後男方又給建議「我告訴你寶寶，最好的方法，就是吃避孕藥，對你沒有任何傷害」內容似乎在討論避孕。未料錄音一曝光使張蘭直播時發火認為是造假要報警，今她在微博上則更新影片，內容指出她身體力行，在今日凌晨1點左右去警局報案。她表示「這是我的態度，要學會拿起法律的武器，保護自己。讓傷害自己、誹謗自己的人受到法律的制裁。」提到她會「一追到底，為社會除害，不論是黑粉(討厭她的人)，抑或是冒充她的人，都別想逃過。」

此外，張蘭更向觀眾們呼籲，表示「大家都要學會善用法律的力量，以維護自己的權益。」對此，不少粉絲們紛紛留言支持張蘭維護自身權益的作為。表示「做得好，蘭姐，任何事都不可以成為侵犯他人隱私的理由」、「蘭姐，最近有好多人在汙衊你，也一起處理了吧。」然而，近日因為吳亦凡的事件鬧得沸沸揚揚，有網友笑回指出「上一個媽媽報警的才剛被判刑呢」、「別和吳一樣啊。」

事實上，過去汪小菲和張穎穎疑似官宣戀愛時，張蘭於直播中提到，她非常不滿張穎穎和汪小菲的戀情，她還強調自己的立場「並不是贊成。」此外，面對網友提問錄音問題，且兩人被錄音時間點，是在汪小菲婚內還是離婚後，未得到證實，使她更是爆氣的在觀眾們的見證下報警，指出「這個錄音絕對觸犯刑事法了，欺負到蘭姐的頭上門都沒有，該處罰的一個也別想逃。」