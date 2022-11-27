大陸招聘平台前程無憂25日發佈的《都市新生代職住平衡「二選一」》報告顯示，接受調查的都市新生代，有53.51％的人選擇將生活品質優先於工作，時間和便利是都市新生代更願意花錢的原因。

根據中新網引述《報告》顯示，近9成的職場人或多或少正在經歷與工作場所、工作體驗和個人生活相關的壓力所帶來的職業倦怠。越來越多的新生代選擇將生活品質優先於工作，「職住平衡」被擺上了更重要的位置。

調查顯示，都市新生代在「職住平衡」選擇上表現出雙重性格。一方面，相比「996但高薪」的工作，更多的都市新生代傾向於拿著城市平均工資但可以朝九晚五的工作，同時，都市新生代對彈性工作制的偏好程度高出傳統工時制13.02％。

而就業機會更多分佈在城市中心或城市分中心核心區域，周邊的房屋租金相對較高，而住在遠離核心區域的低租金房屋則意味著更長的通勤。調查顯示，當房租與通勤時長無法兼得時，占比53.51％都市新生代更願意為短通勤選擇高房租。其中，26歲至30歲人群中選擇「高房租短通勤」的占比最高，而迫於更大的生活與家庭壓力，36歲至40歲人群中選擇「低房租長通勤」的占比最高。