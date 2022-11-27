民進黨在本次選舉沒能拿下台北市，綠委何志偉在政論節目直言「黑道在核心，難怪選情會選爆。」對此，落選的陳時中今（27）日謝票時強調，只要是合法的幫助，自己都很歡迎；而對於未來規畫，陳表示他要再沈殿思考一下。

陳時中今日以車隊沿著北投、士林、內湖、南港到中山和大同區掃街謝票，沿路有不少民眾向他揮手，還有人對他說「加油」。

在掃街前接受媒體聯訪時，陳時中向選民喊話，稱選舉已經告一段落，新的台北市長也已經產生， 接下來台北應該往團結合作的方向努力，選舉期間受到很多選民支持，所以他今天特別掃街跟大家致謝。

被問到未來的規畫和家人的態度，陳時中說，才剛剛選完，他要再沉澱、思考一下。陳時中提到，昨晚兩個兒子都到競總現場為他加油打氣，家人也都很支持，雖然昨在現場時看來已經落敗，但家人仍跟現場支持者打打氣，回家時家人也簡單地向他說加油，但並沒談太多。

另外，何志偉昨在政論節目表示，民進黨選戰主要訴求之一是反黑金，不料陳時中競選團隊卻有黑道進入決策圈，在被主持人追問決策者是誰時，何直接點名黃承國，以及英系的洪耀福、洪耀南兄弟。

對此，陳時中說明，這不像是他的風格，他一向的態度就是「大人做代誌」，尤其他是選舉主將，選舉結果一切他負責，大家都是來幫忙的，只要在合法的情況下都很歡迎，「我在這裡要謝謝周遭幫助我的朋友，謝謝大家」。