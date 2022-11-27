一名男網友表示，在衣櫃發現妻子的情趣用品，但妻子卻辯稱是用來按摩肩頸且已許久沒用，要他丟掉，但隔天同一支按摩棒又出現在衣櫃，令他傻眼說，「當我3歲小孩？丟掉還要撿回來，我自尊心都沒了」，貼文吸引超過7千名網友朝聖，不少人搖頭說，「姐夫總比小王好，你要檢討自己的『能力』」。

原PO昨（26）日於臉書社團《爆怨公社》指出，在衣櫃發現女用的情趣用品，妻子向他表示是按摩肩頸用的，但已很久沒有使用，要他丟到垃圾桶。沒想到隔天他打開衣櫃，發現被丟掉的情趣用品又被妻子撿回。

原PO表示，明明就是「姐夫」（女用情趣用品別稱），還要辯稱是按摩肩頸，「當我是3歲小孩嗎？丟掉還要撿回來用，我自尊心都沒了」。

貼文曝光，引發逾7千網討論，「如果是你買的一起用還好，她自己買的被你丟了，又撿回來，你真的要檢討了」、「衣櫃發現這個還好吧，不然發現小王會比較開心嗎？」、「意思就是你表現太差了」、「你真的該檢討一下了」、「不錯了，只是找姐夫，而不是隔壁老王」、「總比找隔壁老王好」、「意思就是你表現太差了」。