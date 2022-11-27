蔡其昌強調，這是一個無聲大海嘯，海嘯會給我們好好的反省，要把失敗當養分、重新檢討再出發，未來都還是有機會的。(陳世宗攝)

台中市長選舉民進黨市長參選人蔡其昌獲得52萬餘票、落後給盧秀燕27萬4883票敗選，今天謝票選擇從家鄉清水區朝興宮出發；蔡其昌強調，九合一選舉民進黨的確是大敗，這是一個無聲大海嘯，海嘯會給我們好好的反省，要把失敗當養分、重新檢討再出發，未來都還是有機會的。

蔡其昌：民進黨大敗是無聲的政治大海嘯 要徹底檢討

媒體問蔡其昌民進黨在這次九合一大選不理想的看法？蔡其昌說，一個選舉是會失敗，政治海嘯一定有原因。政黨也好、個人也好，不要怕跌倒，但要知道為什麼會跌倒，接下來，府院黨到民進黨每位成員，可以利用機會好好的重新傾聽民意、發現問題，加以改進！民主國家選舉幾年就一次，選民的變化也很快，沒有一個地方是誰的？誰的地盤！民主國家每次選舉都提供給政黨或政治人物最好反省自己的機會。

蔡其昌今天謝票行程上午從他自己的家鄉清水區朝興宮出發，受到很多鄉親的加油打氣。(陳世宗攝)

蔡其昌表示，一句老話「勝不驕、敗不餒」，機會永遠都在！只要您願意傾聽、反省、願意改進檢討，每一個人及每一個政黨都還有機會，這一項是我的政治哲學，輸贏對我來講，其實他所表達對我人生的意涵都是一樣，反正輸也是贏、贏也是輸，看你從何角度來看待這件事。對我而言，我還是繼續向前行！像今天一樣馬不停蹄繼續做，政治工作者應展現是這樣的態度。

媒體詢問這次選舉民進黨慘敗，中間選民及年青選票的流失，為何無法喚起大家的熱情？蔡其昌說，輸就是有原因，輸不會沒有原因，把失敗當養分，就是要檢討失敗的原因，重新檢討出發！會變得更強大，一定要把原因找出來，這是一個無聲的海嘯或是個一大海嘯，海嘯會給我們好好的反省，看問題出在那裡？

蔡其昌強調，因為剛選完，我必須將工作先做完，接下來會徹徹底底的檢討原因是什麼？一定有原因，昨天剛投完票，尚未與其他縣市交換過意見，透過分享、交流找出問題所在。不管怎麼樣，民進黨的確是大敗，一定是市民或選民對黨有很大的意見，我們必須釐清出意見、釐清出這些反感，來面對、改進，未來都還是有機會的。

媒體詢問蔡其昌未來的規畫與動向？蔡其昌說，現在沒有想這些問題，先把目前的工作做完，我是腳踏實地、一步一腳印，所以先把現在的工作做完，有新的想法再跟大家分享。