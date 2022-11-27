九合一選舉落幕，各黨派當選者展開謝票行程，前台北市議員羅智強的3位子弟兵則全壘打，包括台北市大安文山區議員當選人楊植斗、雲林縣海縣議員當選人陳芳盈、台南市中區西區議員當選人蔡宗豪。

楊植斗今早也獨自一人到文山區的市場拜票，9點在木新市場、10點在木柵市場，現場的婆婆媽媽相當熱情，看到楊植斗都紛紛上前關心他的傷勢以及道賀。

國民黨台北市前議員羅智強透露，接下來將把環島祈福的最後一段路程走完，剛好可以當成是謝票。（圖／翻攝自羅智強臉書）

至於師傅羅智強則開始繼續他的環島祈福腳步，今天一大早就到宜蘭車站開始一步一腳印的往前走，而對於大獲全勝，羅智強說，這次選舉，是台灣民主的勝利，給民進黨一個狠狠的教訓，也讓他開心跟欣慰的是3個子弟兵楊植斗、陳芳盈、蔡宗豪都順利當選了。

羅智強表示，當他昨天跟太太說，投完票，要去宜蘭繼續環島，太太問他：「你都不休息的啊？」他說：「其實也不是不想休息，既然說要環島，總是想早一點走完。」

羅智強表示，之前環島走了32天，走了大概4分之3的路程，但因為去美國巡迴演講，加上回國後忙於全台灣的輔選只剩下宜蘭到桃園這一段路還沒走完；既然選舉已經結束，那就繼續開始走，也算是透過行腳「謝票」。

羅智強說，恭喜他的許多好朋友們包含議員游淑慧、侯漢廷、徐巧芯、梁為超、牛煦庭、徐功凡、羅廷瑋、邱于軒等等等等也都順利地高票當選。