高雄郭男凌晨從夜店返家，因精神不濟自撞分隔島翻車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄今日凌晨42歲郭姓男子從夜店酒駕返家，在途中因精神不濟自撞路中分隔島翻車，路旁民眾見狀報警。警方獲報趕往處理，並管制現場交通，郭男頭部有擦挫傷，送醫後無大礙。警方對郭男實施酒測，酒測值高達0.94，警方訊後依公共危險罪移送法辦。

今日凌晨3時20分許，郭男駕駛近百萬元的白色福斯Golf小客車，行經前金區中華四路時，卻自撞路中的分隔島，造成翻車並占據了整個快車道，現場民眾見狀立即報警，新興分局自強派出所獲報，立即派遣巡邏員警到場處理，並同時通報救護人員。

不久，巡邏員警趕到現場，先管制現場交通，等到救護人員到來時，並協助將郭男送往大同醫院救治，郭男頭部有擦挫傷，送醫後無大礙。

據悉，郭男今日凌晨1時許，與一群友人前往Muse夜店，喝一瓶洋酒，因在夜店玩樂再加上酒精催化之下，郭男仍然選擇開車返家，但路途中精神不濟，未注意到前方有分隔島，才會自撞釀禍。

員警對他實施酒測，酒測值高達0.94，超過法定標準，將郭男依公共危險罪嫌逮捕，訊後移送高雄地檢署偵辦。警方後續也會調查該車於肇事前，有無其他交通違規，一併掣單舉發。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！