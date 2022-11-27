德國vs西班牙，比賽時間: 11/28 03:00

KS運彩分析推薦: 西班牙（預測運彩盤:不讓分）

兩隊首戰狀況差距大，德國首戰慘遭逆轉暴冷吞敗；西班牙則是7:0打趴哥斯大黎加，本場西班牙再搶勝的話，就能確定晉級八強。

德國從歐國盃來看，後防一直表現得不到位，換陣容也沒用，就是很會掉分，沒看到他們掉分才會覺得奇怪，以這樣的後防強度要來對戰西班牙顯得非常不妙。

反觀西班牙今年的進攻表現非常華麗，不僅是在首戰豪取七分，就連友誼賽也是場場進球，去年對戰德國也是狂轟六球，本場依舊值得信賴。

兩隊不僅是進攻狀態有差距，就連後防的表現也是西班牙更好，這實在沒理由不選西班牙獲勝，本場KS看好西班牙搶下勝利前進八強。

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