九合一大選落幕，民進黨僅獲「4＋1」縣市，遇創黨36年最大慘敗；行政院長蘇貞昌昨向蔡英文總統口頭請辭但獲慰留，民進黨立委許智傑表示，他認為內閣做的滿好的，但民意結果可能需要小幅改組，他推估明年一月會調整內閣名單。

九合一選舉結果出爐後，蔡英文總統宣布辭去黨主席職務，外界關心蘇貞昌是否也辭職，行政院發言人羅秉成轉述，由於現在國內外情勢險峻，更需要穩定的內閣，蔡英文總統要求蘇貞昌留任、推動各項政務。

外界也關心財政部長蘇建榮借調時間到、農委會主委陳吉仲也公開表示要回學校教書，內閣將小幅改組，許智傑對此表示，他認為內閣做得蠻好的，不過，民意表現結果可能還是需要小幅改組，加上許多縣市長任滿，都很適合加入內閣團隊繼續為國家服務，本席也推估時間點在明年一月左右，台北市立委補選後，應該就會調整內閣名單。

至於將任滿的基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安以及參選新北勢長的林佳龍都成為入閣熱門人選，許智傑說，他們都具有相當好的執政經驗，適合入閣貢獻專業，也希望全黨團結，才能打贏2024。

許智傑也表示，未來若大幅改組，鄭文燦將是閣揆不錯的人選，也象徵民進黨中生代的世代交替，將是民進黨重新出發的一個新開端。

對於敗選原因，許智傑認為有4大原因： 1.後段疫情控制策略 2.民生物價仍高 3.鐘擺效應 4.側翼網軍攻擊項目。許智傑說，影響最大就是疫情後段控制策略不恰當，包含疫苗、口罩令、隔離、邊境管制造成人民生活不滿，執政黨得概括承受。再來是通膨物價上漲，雖然政府經濟數字亮眼，但基層人民感受不大，薪水不漲物價全漲的不滿情緒，反應在選票上。

第三是全世界同樣的鐘擺效應，美國期中選舉、2014馬政府執政時的地方選舉，都是反對黨勝出，民眾會想藍綠平衡。其他還有側翼網軍的攻擊項目，人民不易分辨問題的真偽，會被誤以為都在潑糞，選票尤其是年輕選票便逐漸流失。

而許智傑也認為，真正影響人民投票意願應該是跟人民更息息相關的民生議題。