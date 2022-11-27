南韓東北部江原道襄陽郡27日上午突然發生直升機墜毀意外，事故現場陷入火海、濃煙密布。

南韓北部江原道襄陽郡今（27）日上午突然發生直升機墜毀意外，直升機墜毀山丘後解體，事故現場陷入火海、濃煙密布，消防單位在撲滅火勢後現場殘骸已燒成焦黑一片，預估機上2人恐已罹難。

綜合韓聯社、紐西斯通訊社、MBC電視台報導，南韓東北部襄陽郡當地時間今日上午10時50分發生直升機墜毀意外，消防單位表示，一架S-58T中型租賃直升機墜毀在附近一間佛寺的山丘上，墜毀後機身解體陷入火海，機上70歲的機長及54歲的機械師等2人恐不幸罹難。

消防人員指出，直升機墜毀後大部分殘骸被燒毀，先前傳出仍可能進一步引發爆炸，因此消防人員難以進入現場，目前已完成滅火。

南韓襄陽郡一架直升機27日上午墜毀樹林。

根據南韓媒體公布的事發現場照片，墜毀樹林的直升機似乎已燒得焦黑，灰色煙霧不斷從樹林中竄出。

報導指出，墜毀的直升機是鄰近的束草市、高城郡、襄陽郡共同租用的直升機，主要用於應對森林大火。