2022卡達世界盃足球賽熱烈進行中，除了球員們在場上精彩的表現外，他們背後的「大嫂團」也是外界關注的嬌點之一，然而，歐美大嫂團各個身材火辣，但亞洲區也不惶多讓，不僅顏值超高，更有球員誹聞女友為南韓當紅女團成員。

日籍中場球員柴崎岳效力於西班牙乙級聯賽，他在2018年迎娶日本國民女神真野惠里菜，而真野惠里菜是早安家族成員，之後發行多張單曲及寫真，也經常參與戲劇表演，更曾演出日本夯劇《月薪嬌妻》，據悉兩人在結婚前曾遠距離戀愛一段時間，結婚後在2020年初時真野惠里菜就隨老公移居西班牙。

柴崎岳（左）2018年迎娶日本國民女神真野惠里菜。(圖／真野惠里菜IG)

另外一位，同樣為日籍效力於法甲摩納哥的南野拓實，則是與28歲模特兒柳百合菜傳出緋聞，且據傳小倆口將於明年修成正果，柳百合菜身材相當好氣質清新脫俗，為日本新一代宅男女神，媽媽是前演員福井希容。

南野拓實與28歲模特兒柳百合菜傳出緋聞。(圖／柳百合菜IG)

最後，「南韓足球一哥」孫興慜被網友封為「女團殺手」過去曾與Girl’s Day成員方珉雅及「After School」的劉小英交往，而2021年曾與BLACKPINK人氣成員Jisoo因穿戴紅色同款手鍊傳出緋聞，且孫興慜每次進球時都會親吻一下手鍊，許多網友猜測這是否是在向Jisoo示愛，然而，兩人更曾同日「偶遇」回國，不過有關雙方戀情Jisoo經紀公司也出面否認。