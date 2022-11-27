【愛傳媒程富陽專欄】回想1998年，我們首次自助旅遊歐亞的交界「博斯普魯斯海峽」，已是24年前的往事了；不過那回，我們是一家四口排隊買票搭大渡輪，以5天時間，御風巡航整個海峽附近島嶼；第二次再度旅覽此海峽，則是我與內人在2017年，配合旅行團搭乘專屬小遊輪，以峽灣兩岸景觀為主，一覽海峽的兩岸風情；如首次是「驚濤裂岸，捲起千堆雪。」之憶趣；那第二回則猶「上下天光，一碧萬頃。」之寫實；兩次海景撲面，可說是各有千秋；至於觸感襲人，則是如出一轍了。

觀覽「博斯普魯斯海峽」，無論是乘大渡輪或搭小郵輪，皆泛有一股乘風破浪的感覺，讓我驚訝於海洋無涯的浩瀚；兩次舟輪疾馳，峽灣兩岸美景皆盡納眼簾；無論是古典與現代兼容並蓄的伊斯坦堡新城區；或是巍然屹立於博斯普魯斯海岸，建於1867年的齊拉岡皇宮 （Çırağan Sarayı）；抑或是展現丰姿綽約，優雅毗連的四季飯店（Four Seasons Hotel）；或是挺立右岸，於1845年由鄂圖曼帝國國王所興建的克雷利軍事中學（Kuleli Military High School）；還是傲然左岸，成立於1992年那所頗具鄂圖曼建設風格的加拉塔薩雷大學（Galatasaray），都讓我們目不暇給，驚嘆不已。

我們既齊撫仰望於1968年開始興建，1973年正式通車，是歷史上首度將歐亞兩陸塊連接起來，橋長1560公尺，高出海面64公尺的第一座「博斯普魯斯大橋 」（Bosporus Bridge）；我們亦驚呼見證，以1453年征服君士坦丁堡的穆罕默德二世命名，總長1510公尺，於1988年完工通車的第二座「征服者蘇丹穆罕默德大橋」 (Fatih Sultan Mehmet Bridge / Bosphorus II ）。

兩座氣勢磅礡的懸吊式大橋，宛若凌空橫跨在海峽兩岸的兩道彩虹，暢通了歐亞兩洲的交通運輸；海峽底下，則是於2013年始通車的「馬爾馬雷鐵路隧道」，乃是全球第一條洲際海底隧道，從亞洲到歐洲僅需四分鐘；可說是圓了鄂圖曼帝國蘇丹一百五十多年前的夢想，也是英國倫敦至中國北京「絲綢鐵路」的一環。

「博斯普魯斯海峽」兩岸分屬歐亞兩洲，風光各具特色；大部份是羅馬帝國和奧斯曼帝國遺留下來的巍峨王宮；傍水聳立，古堡殘垣，矗橫岸邊，美輪美奐；最出名的有建造在1865年，莊嚴端莊的「貝雷貝伊夏宫」，及呈現鄂圖曼式風格的「朵瑪巴切皇宮」，還有海峽大橋前方的「奧塔科伊清真寺」，係建於西元1854年，採巴洛克風格設計，也是土耳其旅遊明信片中最常見的建築之一。

在海峽中段的最狹窄處，則有1452年穆罕默德二世為了攻下伊斯坦堡，所興建的「魯梅利堡壘」及「小亞細亞城堡」 ；兩堡矗立於「征服者蘇丹穆罕默德大橋」的兩岸；像一對威武的雄鷹，昂首挺立，見證了昔日其守護輝煌帝國的滄桑歷史，通常也是遊船的折返處。

在古希臘語里，博斯（bous）就是「牛」的意思；普魯斯（phoros）則爲「水牆」之意；全意講的就是希臘神話中所說的那道，隨季節往來流動於黑海和馬爾馬拉海之間的水牆，也就是今天的「博斯普魯斯海峽」；在11世紀東羅馬帝國率十字軍東征時，這條航線就已是當時世界上最重要、最繁忙，也是最危險的海上航線。

這片海域，既是西元前480年，波斯帝國澤克西斯一世出兵希臘的征途：也是西元前334年亞歷山大大帝揮鞭波斯的起點；更是一戰期間，著名「達達尼爾戰役」的海戰戰場；也就是後來當上土耳其國父的凱末爾將軍，指揮土軍第19師擊退了英、法、希臘等協約國聯軍，而拯救並重建土耳其的「復國之所」。

兩度遊覽「博斯普魯斯海峽」，既讓我猶如重覆翻閱它的古典與現代；也讓我翩然浸潤於它呈現的復古與文明；既讓我茫然跌入它昔日的風華與滄桑；也讓我凜然浩嘆它曾經的英雄與落寞，更令我懾服及冀盼它現今的氣魄與未來。

我本輕旅空靈乘舟而來，卻滿湧激盪情懷而返；我想，這歐亞交界的波瀾壯闊峽灣，也必然是我兩次旅行斯地，最具震撼的「迴響」之所！

作者為退役上校

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