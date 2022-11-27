選戰落幕，此次新竹縣開票作業全台倒數，遲至晚間11時才全數開完。新竹縣選委會表示，主要原因仍是竹北市某個投開票所選務人員作業謹慎，開票作業較緩慢，以至於延遲整體作業時間。另外一個原因也是許多人被2018年公投綁大選嚇到了，不願再當選務人員，導致今年許多菜鳥匆促上陣，讓投開票作業小狀況不斷，幸虧均順利解決。

按照往年經驗，新竹縣選委會原預估票不會開得太晚，但沒想到開票作業小狀況不斷，還有鄉鎮遲至9點才跳出票數，導致中選會撥數通電話來催促。期間更出現有投開票所致電縣選委會反映，投完的選票疑似比發出去的選票多，讓縣選委會急得要選務人員重新清點名冊，所幸狀況均順利排除，有驚無險。

有選務人員私下透露，由於今年有3張白色選票，包括公投票、縣議員以及村里長均是白色選票，不少人因此投錯票匭，導致開票時，原以為某個項目已開完，但卻在別個票匭又開出新票數，讓開票作業一團亂。不過選務人員也澄清，投錯票匭的選票仍是有效票。

縣選委會表示，中選會有要求把每個投開票所人數降到1200左右，避免開票時間拖太長，因此全新竹縣增設60個投開票所，因此選務人員相對增加。不過有鑑於2018年公投綁大選，讓不少熟悉選務工作的民眾或公務員「嚇到了」，今年不願再投入選務工作，讓選委會招募人員相當困難。

為了補足選務人員，新竹縣府也想盡辦法擠出上百人前往支援，縣選委會表示，今年確實有不少菜鳥新人上陣，由於不熟悉選務工作，或是如竹北某投開票所選務人員相當謹慎，即使雙軌開票也仔細再仔細，導致整個開票作業到晚間10時還在唱票。