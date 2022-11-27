九合一大選投票日昨天結束，一名民眾投票卻發生糗事，不小心把身分證一起投進票匭，上PTT求助，網友們看了笑翻：「你會得一票」、「自動升級監票員」、「會出名，台灣都認識你」。此外，有過來人認真解答「會打電話叫你回去拿，因為我被打過」。

一名網友26日早上10點半在PTT發文詢問，如果蓋完選票後把票投進票匭，不小心把身分證一起投進去，要怎麼辦。提問上線讓網友笑歪，紛紛留言「你要參選？」、「唱票的時候你會有一票，而且不用繳保證金」、「開票時記得去監票，聽自已的名字被念出來...」、「笑死，投自己一票」、「傳說中的投自己」、「那你就會當選了，恭喜」、「歡迎加入監票的行列」、「每次投票都有這種人XD」。

關於身分證跟著選票一起投進票匭怎麼辦？有過來人解答，「不能干擾投票，等開完票才請人幫你拿」、「其實這事情還蠻常出現的，就開票時去等」、「會打電話給你，叫你回去拿。因為我被打過」。