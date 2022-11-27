民進黨高雄市長陳其邁在連任的得票沒有破百萬票，只有76萬多票，也低於2018年韓國瑜的89萬票，陳其邁27日說，他會謙虛傾聽民意，繼續認真打拚，就像他之前說的：「不管有沒有投票給我，都是要服務的市民。」

民進黨在九合一選舉表現不理想，陳其邁說：「選輸，我也有經驗，在2018年敗選。」他的政治工作已經有30年時間，選輸就讓候選人與團隊從檢討自己開始，不要指責別人。

其次，選輸就是要面對問題，從欣賞對手開始。陳其邁指出，像柯志恩委員有很多優點，在選舉過程也表現非常好。對於民進黨在各地選舉不理想，陳其邁希望，大家要謙虛傾聽民意。選得不好，就是民眾透過選票表達：「你有要檢討改進的地方。」候選人與團隊都要誠實面對問題

陳其邁認為，一局歸一局，這一局的戰場輸了，還有其他政黨的競爭與選舉。如果選輸又沒檢討，那下一局是必敗無疑。要誠實面對問題，檢討在競選過程中哪裡做得不夠好與要加強的地方。

談到議會沒有過半，如何爭取小黨及無黨議員的支持？陳其邁說，民進黨的傳統將由黨團討論，面對未來的議會運作，透過民主的機制，大家合議，讓黨團運作與議會各項選舉順利完成。