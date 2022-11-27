古巴副總理兼經濟計畫部長希爾（Alejandro Gil Fernández）27日在接受古巴電視台採訪時表示，古巴代表團在訪問中國後，就重組貸款和新項目融資達成協議，此外中國將向古巴捐贈約1億美元（約合新台幣31億元）。

俄羅斯衛星社引述希爾說法稱，中國已經捐贈古巴約1億美元，自然會用這筆錢來支持古巴公民。「我們已經積累的債務，我們將拉近立場，以便尋找可以共同接受的調整和重組方案。以便繼續獲得新投資項目的貸款」。

希爾補充說，新項目將得到資助，包括浮船塢，為過往船舶提供服務，其可以成為我們經濟的主要收入來源，還有埃拉杜拉風力發電站和100兆瓦以上太陽能發電站。在訪問結束後，還有兩家生物農藥生產企業的項目得到中國支持。

報導指出，古巴國家主席狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）率領政府代表團繼續進行國際之行，在此期間他訪問了阿爾及利亞、俄羅斯和中國。他目前正在土耳其訪問，這將是他此次出訪的最後一個國家。