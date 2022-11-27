九合一選舉26日結束，傳出高雄市長當選人陳其邁將接任代理民進黨主席， 陳其邁說，黨內代理主席的產生是由中常委互推，就尊重黨內機制。代理黨主席的最重要工作，按照民進黨過去慣例與制度，就是銜接、把黨務做好，盡速讓新的黨主席產生。

陳其邁今天上午到美濃區展開謝票行程，他說，選擇從原高雄縣區開始，下午到市區（包含鳳山、南高雄等地），希望一天能趕快把工作完成，因為明天就恢復上班。他感謝原縣區很多民眾的支持，選擇從美濃開始謝票。