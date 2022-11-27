九合一選舉民進黨大敗，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，選民狠狠地教訓了民進黨，但目前只有蔡英文請辭黨主席，其他什麼都沒改變。如果這是全部，2024肯定會失去政權。前民進黨立委林濁水也酸蔡英文：「辭了主席，總統繼續做，算什負全責？」

針對此次九合一選舉結果，游盈隆表示，昨夜是民進黨刻骨銘心的夜晚，從蔡總統兼黨主席以來，所有位居重要職位的權力人物，包括府、院、黨、立院黨團成員，如果還有神經的話，應該都有被雷電轟擊的感覺，但他認為，真正的問題才剛開始。

游盈隆指出，到目前為止，只有蔡總統兼黨主席發表雜亂的敗選感言，並請辭黨主席，其他什麼都沒改變。如果這是全部，我們可以很肯定地說：「民進黨當權派還感覺不到選民的怒火有多大，還不清楚民怨有多深，也根本不瞭解這是民進黨天大的災難。再這樣蹉跎下去，2024肯定失去政權。」。

林濁水繼昨天在臉書寫下大大的「慟」字之後，今天在臉書表示，對於這次選舉結果，賴清德表示：「這次選舉，我們努力不夠。」蔡英文表示：「雖然中央執政很努力。」但他說，到底是中央努力不夠，還是中央努力做了一些人民不能接受的事？

對於蔡英文表示，民進黨沒有突破現有的地方政治結構，在地方的經營跟人民的期待仍有不小的差距，也顯示在地方的深耕及人才養成不足。林濁水反問，不是到8月為止，除台中及東部離島之外，民調基本盤都領先國民黨？地方結構有什麼問題？不是到處連任的五星縣市長，有什麼地方經營、深耕不足？

他說，基、北、桃、竹參選的兩位在地立委，一位長任的副市長，一位防疫明星，比上次基、北、桃、竹沒有一個候選人當選過立委的有什麼人才養成不足？林濁水批評，細數重罪怪地方，怪候選人不是人才，難道英明的中央全被地方所拖累才以致如此？「真是可悲可嘆的黨中央」。

他說，蔡英文總統肯定自己很努力並大大責怪地方後，表示負全責並辭職，既然是「自己對，別人錯」，那辭職是替人受過，委屈透頂？辭了主席，總統繼續做，算什負全責？這就是總統制的大問題，所謂負責根本是假的。