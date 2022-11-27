被誤認潑漆名車，雲林縣1名男子遭砍殺命危，其妻在臉書發文求援。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣1名男子25日凌晨開車到虎尾鎮1家會館，疑因被誤認為用油漆潑名車，遭6、7人持利器砍殺，四肢肌腱全斷，在加護病房急救，生命垂危，警方隨後逮捕6名嫌犯，3人分別以20萬至60萬元交保，另3人聲押，全案持續擴大偵辦中。

被害男子的妻子在臉書發文表示，25日她接獲醫院通知丈夫在醫院，慌亂丟下3個熟睡的幼兒趕往醫院，看見丈夫渾身是血四肢幾乎被砍爛，忍不住崩潰大哭。

婦人說，丈夫開車載朋友前往虎尾鎮某會館，朋友下車後，對向有輛名車遭潑漆，車主誤認是丈夫所為，竟夥同6、7人持利器砍殺丈夫，事後才發現砍錯人了。

婦人指出，丈夫人還在加護病房，四肢肌腱全斷，醫院發出病危通知。曾幾何時純樸的地方惡霸橫行，家務事本不想公開，但她孤兒寡母無權無勢，希望請大家主持公道。

虎尾警分局表示，此案經檢察官指揮偵辦，循線在麥寮鄉等地逮捕6名嫌犯，由於被害男子傷重在加護病房，無法接受偵訊，目前持續調查相關涉案人員釐清案情。