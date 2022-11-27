台中市長選舉落敗的民進黨市長候選人蔡其昌，今天一早謝票行程從家鄉清水區朝興宮出發，沿途受到鄉親以愛心相挺！一位小朋友高舉「蔡其昌阿伯、加油」的小海報，為蔡其昌加油打氣，讓他倍感溫馨。蔡其昌強調，一場失敗我們可以難過，但絕對不能喪志，因為所有台中市民都在期待！

蔡其昌今天一早謝票行程從家鄉清水區朝興宮出發，沿途受到鄉親以愛心相挺！(陳世宗攝)

蔡其昌說，選舉活動都應該讓它有頭有尾，不管輸或贏，感謝參與這場選舉活動所有市民朋友，這都是應該的。(陳世宗攝)

媒體詢問蔡其昌市長選舉結果不太理想，為何會選擇謝票從清水出發？蔡其昌說，選舉活動都應該讓它有頭有尾，不管輸或贏，感謝參與這場選舉活動所有市民朋友，這都是應該的，今天將工作做完、有始有終，展開全市的謝票，這只是第一場車隊先向市民朋友表達感謝，做一個政治工作者每天都在謝票，所以繼續努力就是回報選民最好的方法，今天就開始把選舉活動展開最後的謝票。

媒體問蔡其昌立委選區他也沒有贏過盧市長的看法？蔡其昌指出，選舉輸贏都平常心看待，不管那一區選舉結果都是給每個政治人物反省檢討的機會，我會把握每次選舉的結果，對我人生來講失敗就是養分，我對於失敗很有感覺，面對失敗是一個很好檢視自己反省再出發的時機。

蔡其昌指出，對我而言，我很謝謝有這樣的結果，可以讓我重新去檢視，讓自己可以反省、沈澱，這都是好事，沒有什麼不好的。

蔡其昌強調，53年來都在這裡，未來自己也還會持續在這裡，跟這個城市一起努力、打拼。自己一樣會跟過去同樣關心這座城市的市民，為這座城市爭取更多的想像、更多的美好、更多的進步。