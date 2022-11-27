九合一大選結果昨（26）日晚間出爐，排除延後進行的嘉義市長選舉，民進黨在21縣市僅獲得5首長席次，創下歷史新低。對此，港媒《中評社》今分析，會有這樣的結果，是民怨太重、台海局勢緊張、蔡英文剛愎自用、民進黨雙標四原因所致，而「綠能你不能」的漫延，更讓民進黨受了重傷。

在民怨太重部分，評論指出，截至25日止，台灣有800多萬人確診、1萬多人死亡，但對於嚴重的疫情，蔡政府卻不認錯，一再稱「台灣是防疫前段班、資優生」，更把前防疫指揮官陳時中捧去選台北市長，而這與人民感受有極大落差；另外，台灣在疫情爆發之初缺乏醫療物資、蔡政府護航高端，都讓民眾將強烈的仇恨值灌到民進黨、陳時中身上，「這次討厭民進黨的氛圍，是從疫苗燒起來的」。

另外，該評論提到，今年8月美國眾議院議長裴洛西訪台，造成兩岸緊張局勢迅速升溫，加上義務役服役時間恐延長，對社會也造成了很大的衝擊。

在「蔡英文剛愎自用」這點，該評論認為，若沒提名陳時中，民進黨不會輸得那麼慘，可謂「一人害全黨」，而蔡英文沒收初選，在提名時依照自己的意志指定人選，如陳時中、林智堅等，選舉出來的結果除了重擊她，更顯示其政治判斷力有問題。

另外，對於同樣請辭，但獲得慰留的行政院長蘇貞昌，該評論示警，蘇擔任行政院長以來爭議不斷，仇恨值也是數一數二的高，若他這次沒有下台，恐卡住黨內高層的新陳代謝，蔡英文將面對更大風暴。

最後，在「綠營雙重標準」這點，該評論直言，在選戰後半段，「綠能你不能」這句口號的漫延，讓民進黨受了重傷，因過去民進黨時常指責對手親中賣台，但卻接連被抓包黨籍人士去大陸做生意和工作等；同時，對於新竹市長當選人高虹安助理費爭議，檢調反應迅速，但在新竹棒球場爭議上，卻未見有如此高的效率，「簡單講，就是對非我族類的雙重標準」。