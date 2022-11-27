鍾東錦受訪談論未來規畫。（李京昇攝）

鍾東錦今天展開18鄉鎮市謝票。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

九合一選舉落幕，苗栗縣長選戰由無黨籍候選人鍾東錦拿下12萬4603票贏得勝利，鍾東錦27日展開18鄉鎮市謝票行程。被問到勝選原因，鍾東錦表示，他起步較早，而且還要縣長徐耀昌、立委陳超明加持，都是他勝選的關鍵。

鍾東錦早上從頭份競選總部出發，被問到心情如何，鍾東錦表示，自己睡得很好，早餐也吃得飽，非常有精神，他太太煮了熱湯，他很久沒有吃到豐盛的早餐。

選後如何跟中央地方整合，他說，用人唯才是他的施政重點，雖然不會記仇，但該計較的還是要計較，因為他想端正選風，如果造謠抹黑，他絕對沒辦法隨意放任，該有原則的地方他還是會有原則，在選舉期間有惡意攻擊的部分，他絕對是訴訟到底。

至於中央的部分，我覺得苗栗絕對是功大於過，他相信中央長官看得到，不管是哪個黨執政，他認為只要對苗栗有幫助的，相信中央應該都要「一本初衷」，一定會給予協助，不會刻意刁難。

另外，談到勝選原因，鍾東錦說，因為他是所有候選人當中起步最早的，而且還有舉辦過全縣祈福感恩之旅，以及他為國民黨舉辦百場公投說明會，已經勤走18鄉鎮市，加上最後有縣長徐耀昌、立委陳超明的助力，都是他最後勝出的關鍵。

對於入主縣府後首要工作，鍾東錦提到，他會把徐耀昌規畫好的事情，以及開始兌現他的競選承諾，包括將65歲長輩3節敬老金入法，他會邀集18鄉鎮市首長列席縣務會議，強調將會把鄉鎮市長當成夥伴，達成更加快速的橫向溝通，完成各項地方建設，至於縣府人事則是以「安定」為原則。

另外，鍾東錦指出，相信蘇揆是一個男子漢、講話算話的個性，之前承諾的建設經費，包含造橋交流道、苗栗縣警局興建等，一定不會跳票，他也會用最誠懇的態度和中央進行溝通、協調。