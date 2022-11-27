民進黨九合一選舉慘敗，台北市長候選人陳時中輸給準台北市長蔣萬安14多票，同黨立委何志偉上政論節目痛批，陳是輸給了「決策小圈圈」，更點名英系要角洪耀福、黃承國等人「黑道入核心，難怪選情核爆」，引來洪耀福痛罵何志偉是「民進黨敗類」，何志偉則反擊「公道自在人心」，誰有權力安排陳時中行程？

何志偉昨上《雅琴看世界》中表示，陳時中這次不是輸給蔣萬安，而是輸給「小圈圈」，何志偉說，這次民進黨主打訴求之一是反黑金，結果團隊中卻有黑道入主決策圈，張雅琴追問指的是黃承國嗎，何秒答：「當然啊」，「黑道在核心，難怪選情會核爆」。

洪耀福今天上午透過臉書發文怒嗆，「何志偉，你可以更扯！你是最扯！這次台北市長選舉，你一而再，再而三扯陳時中後腿，故意安排行程設計陳時中，競選總部為了顧全大局，一再容忍你，選後，你還在扯，講些似是而非的故事，傷害競選團隊，傷害陳時中。你才是民進黨的敗類！」

何志偉則回嗆，「公道自在人心，內行人不要講外行話！誰有權力安排陳時中行程？誰是操盤手？選票已經做出答案。」