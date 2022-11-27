九合一選舉落幕，前台北市副市長黃珊珊以第三名丟失台北市長寶座，黃珊珊今日車掃謝票表示，自己已經死過一次，每一件事都是人生的功課，是選民的選擇，但是已經盡了最大努力，而未來是否繼續拚2024立委，黃珊珊則不斷重申先謝票再說，更笑稱：「大家都急著幫我找工作嗎？」

無黨籍台北市長候選人黃珊珊（車上左）27日一早展開車掃謝票，沿途受到不少民眾揮手加油。（陳俊吉攝）

黃珊珊今上午出發掃街謝票，被問及是否投入立委選舉，黃珊珊表示，謝票要謝很久，每個地方都要去走，對於未來還沒有想那麼多，先把票謝完，一直問都會回答先謝票，一個月都謝不完，「大家都急著幫我找工作嗎？」最後強調，票沒有謝完講其他都沒用，未來想清楚就會跟大家說。

至於自己的子弟兵，民眾黨籍陳宥丞在港湖區打出好成績，成功當選議員，黃珊珊表示，自己三年前交棒給陳，這三年他服務沒有停止，所以也是靠著他自己的努力，至於民眾黨其他當選的準議員黃瀞瑩、張志豪、林珍羽，都會在台北市議會擔任最好的監督者，也會把自己的政策白皮書交給他們，提出最好的建議。

談起自己第一次當母雞，就協助民眾黨提名過半當選，黃表示，自己給的選舉建議，就是像自己一樣認真做事，把每個選民的託付當成最重要的事，第一次選舉可以靠政黨、靠別人；第二次一定要靠自己，第一次大家是給機會，四年要好好做，機會是稍縱即逝的，看很多人沒做好，第二次就會下來，這是很殘酷的過程。

黃珊珊表示，選民的支持讓他們這麽年輕有機會當議員，台北這個城市非常有希望，年輕人有機會出頭，不是靠著家族、勢力，每個人都一樣，任何事情都要努力，靠著其他力量只能走一時，不能走一次，不好好做就會隨時被拔掉，這就是民主的過程。