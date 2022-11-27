香港歌神陳奕迅老婆徐濠縈活躍於時尚圈，日前她的時裝店舉行新一季的發布會，當晚邀請了不少朋友一起出席，她則穿著俐落的酷黑勁裝，沒想到25日她突然自爆要動刀做手術，並說「因為今天要做手術，所以昨晚大部份的時候都是帶著口罩」，術後還在社群放上病懨懨的醫院自拍照，引起粉絲關注。

照片中，徐濠縈手術完時素顏出鏡，可見她睜眼看向鏡頭時面無血色，黑眼圈還非常重，獨自插著氧氣鼻導管，陳奕迅不在身邊陪伴，引來不少網友關心她的健康狀況，不過徐濠縈和陳奕迅在社群上的作風一向低調，並未透露更多細節，令人十分擔憂。

徐濠縈在醫院輸液時，臉上找不到任何血色。(圖/徐濠縈 IG)

事實上，徐濠縈一向有運動路跑的習慣，她曾說「跑步已經是我生活中很重要的一部分，變成一種Lifestyle(生活方式)」，還曾參加多次馬拉松競賽，被冠上「肯雅徐」的封號，另一方面，因徐濠縈長期投入戶外運動，擁有一身古銅色肌膚，以及漂亮的肌肉線條，靠著這樣的優勢，她常親自上陣詮釋自家時尚品牌，給予人健康活潑的形象，每一在社群曬照常引起關注，如今她卻驚傳入院做手術，粉絲們都祝她早日康復，即早回到熱愛的生活當中。