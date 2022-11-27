疫情勤跑萬華！呼聲高得票卻慘輸藍綠 黃珊珊：不會把該做的事當成選票 @中時新聞網 ​

九合一選舉落幕，前副市長黃珊珊以第三名丟失台北市長寶座，甚至連呼聲很高的萬華區，票數都輸給藍綠對手，對此黃珊珊今日表示，勤跑萬華是職責，而不是為了選票，這一次大家很害怕焦慮，擔心另一人當選，超越了他們對黃珊珊的肯定，自己都理解，我不會去責怪任何人。

攤開此次北市長得票率，黃珊珊僅港湖區贏過民進黨籍陳時中，而過去呼聲很高的萬華區，仍無法開出高票，黃珊珊今上午出發掃街謝票，會前受訪表示，自己在港湖服務了20幾年，長期的服務讓內湖南港的民眾對自己非常肯定，但是這一次大家很害怕焦慮，擔心另一人當選，如果可以撕掉政黨外衣，相信內湖南港是最支持自己的地方。

而談起萬華區，黃珊珊則強調，自己勤跑萬華不是因為要選舉，那是副市長的職責，自己不會把該做的事情變成選票，萬華的民眾對自己的肯定已經非常高，「這次很多人很害怕，超越了他們對黃珊珊的肯定，自己都理解，我不會去責怪任何人。」

黃珊珊最後表示，每個投票給自己的人，都心懷感激，結果也證明台北市有34萬多人相信中間力量，相信正直誠信的黃珊珊，這個力量是這次選舉最大的收穫，這次結果也讓大家驚覺，有很多人是想跳脫藍綠綑綁的，一直繼續努力，終有一天會有這樣的空間。