That's trey number SEVEN for Bron 😎 pic.twitter.com/ioKlNVzqwM — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 27, 2022

「一眉哥」安東尼戴維斯左腿挫傷缺陣，這次當然就換「小皇帝」詹姆斯爆發了！詹皇27日單場飆進7顆三分球，攻下本季新高39分，另有11籃板、3助攻，帶領湖人143比138擊退地主馬刺，轟下143分創下本季單場新高，也讓馬刺吞下8連敗。

儘管少了安東尼戴維斯坐鎮的湖人，一開賽就處小幅落後劣勢，但在詹姆斯、薛洛德、韋斯布魯克等人領軍下，湖人次節就把形勢變成互有領先，甚至打完上半場，湖人反以70比68領先地主馬刺，詹皇與薛洛德半場各拿16分，馬刺以瓦塞爾14分最高。

來到第3節，湖人逐漸擴大領先差距，打到此節還剩2分鐘，韋斯布魯克的上籃遭查克柯林斯肘擊，讓他當場額頭流血，且起身就想找柯林斯算帳，引爆雙方場上一陣推擠衝突，最後韋斯布魯克被吹技術犯規，柯林斯二級惡意犯規遭到驅逐出場。

詹姆斯末節一開始就展現強大進攻破壞力，不僅接連投進兩顆三分球，也不斷切入取分，幫助湖人取得121比105大幅領先，可是馬刺回應8比0重新追上，幸好湖人換成隆尼沃克連拿10分，再次穩住湖人領先優勢，最終湖人就以分之差贏球。

除了詹姆斯飆分演出，薛洛德也拿21分、6助攻，隆尼沃克19分，里夫斯16分，加布里爾15分，韋斯布魯克11分、8籃板及6助攻；馬刺以凱爾登強生26分、10籃板表現最佳，特雷瓊斯21分，瓦塞爾20分，可惜馬刺還是沒法止敗，先發中鋒珀特爾也因腳踝扭傷提前退場。