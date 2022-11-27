剛落選高雄市長的國民黨柯志恩27日從高市黨部出發車掃謝票，她受訪時提到，雖然她敗給高雄市長陳其邁，但議員盤比預期還要好，且未來會在高雄成立基金會蹲點高雄，到偏鄉教育巡迴演講或跟其他社團合作，並針對選票開出來較落後的區域持續性經營。

柯志恩表示，因為選戰落敗，心情難免有些沉重，但國民黨議員的盤有守住，共29席當選，比大家所預期的還要好，整體來說，目前就是穩定的往前進，這也是他們看到的新契機。

雖然此次市長選戰，柯志恩輸陳其邁20多萬票，但仍有5區開票結果柯志恩較高票，她逗趣表示，果然沒有「去了了」好像都回來了，對於原民區及客家族群國民黨要持續加把勁，而其他區域的選票分布也有很大的努力空間，未來會用更細緻的分析方法，找出落後較大的區域，無論是針對明年立委選戰或是4年後的市長選戰，都要做持續性的經營。

柯志恩先前強調「確定會蹲點高雄」，被媒體問及蹲點方式及是否在2026再次挑戰市長大位？柯志恩回應，她會成立基金會，然後用「柯老師」的角度，到偏鄉教育巡迴演講，並與其他社團合作，針對城鄉差距的教育問題做出更多努力，這是她在年底或到明年初的期間一定會去做到的事情。

國民黨高市黨部許福明表示，此次高市議員選戰國民黨奪下29席及高雄市長選戰，他都覺得選得差強人意，柯志恩已經非常努力，在這麼短的時間內票數衝到這麼高非常不容易，未來國民黨在推舉高雄市長人選會早點決定，或早點到高雄深耕，得以融合地方力量，增大勝選機率。