新竹市長當選人高虹安27日上午展開掃街謝票行程。（陳育賢攝）

新竹市長當選人高虹安27日上午展開掃街謝票行程。（陳育賢攝）

新竹市長當選人高虹安27日上午展開掃街謝票行程，行前接受訪問表示，未來市府會不分顏色、不分黨派，用謙卑、友善的態度來溝通，至於要面對的司法調查，她一直以來都是直球對決，不會迴避，相信司法會還她清白。

高虹安說，今天是趁著假日時間，趕快採用車隊掃街的方式，來跟市民朋友打招呼並表達最深層的感謝之意，然後在明天周一就會來進行重要的工作。

高虹安表示，選舉結果出爐後，有很多的訊息進來，確實有收到郭董、宣董的祝福，也有收到很多在選舉過程中對她栽培的長輩們的祝福，另也有許多對於她未來在施政上的期許，這在今起都會向更多長輩來請益與努力。

由於民眾黨的議員席次只當選2席，屬弱勢狀況，而國民黨有14席，仍是議會最大黨，民進黨也有8席，時力有3席，是否擔心市政未來在議會的提案推動會受阻？

高虹安則指出，她會盡快安排拜會各黨派的議員們，在選舉期間很多議員所提出的政見都非常好，相信未來市府若提出的只要是好政策與提案，也都能夠獲得議員們的支持，只要市府秉持著透明、以市民為優先的原則，以此與議員們溝通，議員們一定也都會支持的，因此，「溝通」是非常重要的。

未來市府會不分顏色、不分黨派，用謙卑、友善的態度來溝通，她回想之前在台中做地方經營時，市長盧秀燕對於跨黨派議員用溝通誠懇態度很值得學習，未來她也會用同樣方式，以最大誠意來友善的與議會溝通。

至於未來還要面臨一連串司法調查，外界認為很難用抹黑理由來迴避，高虹安則表示，對於這件事情她一直都是直球對決，之前也主動提交相關證據到北機站，許多澄清也盡量去做，但因為司法檢調已經進入偵辦程序，她對於司法相當有信心，可以還她清白，不會迴避任何調查。

此外，被問及會不會擔心後續政治追殺或藍綠發動罷免，高虹安說，畢竟她是獲得9萬8000多票的支持，這是民眾1票1票支持投出來的，若要因為政黨政治不同而發起罷免，這是對市民的不尊重。

今天市民選擇高虹安，她就會照顧好每位民眾，罷免對台灣政治不會穩定，不會是市民之福，選舉紛擾對立與仇恨都應盡快放下，市府人事部分也會盡快籌備，以不分顏色、黨派、用人唯才的方式，用市政表現讓大家肯定。