27歲的賴姓男子，25日在烏坵工作時不慎左手第三指斷指、第四指部分斷指，因金門烏坵醫療資源不足，緊急通知空勤總隊與童綜合醫院協助載運回本島手術治療。童綜合醫院指出，該院調派劉凱昀與林鴻宇兩位專科護理師出動，配合空勤總隊任務出勤，搭乘海豚直升機NA-110，在上午11時30分飛往烏坵載運傷者回童綜合醫院進行治療。

烏坵工作意外斷指 童醫院、空勤總隊緊急黃金救援

童醫院指出，救護直升機沿著WC2航路戰管引導至烏坵野戰停機坪，接到傷者後立即起飛送至童綜合醫院23樓停機坪。童醫院同時已派一組急診醫護團隊到停機坪等候救援，下午1時左右直升機平安降落在童醫院停機坪，並醫護團隊立即將傷者從擔架移至病床，搭乘專梯直接送至一樓急診室檢查治療，經整形外科蔡穎瀚醫師確認傷勢後，送手術室進行斷指顯微接回手術，手術順利後送普通病房。

直升機停到童醫院23樓停機坪，傷者由醫護人員直送急診。（童醫院提供）

劉凱昀與林鴻宇兩位專科護理師配合空勤總隊出勤，搭直升機至烏坵接傷者回童醫院。（童醫院提供）

童醫院副院長吳肇鑫表示，該院配合政府政策，2022年一月起參與烏坵軍民的「護理人員支援緊急醫療後送計畫」，因此平常進行醫護人員空中救護訓練，當遇到有緊急轉送需求通知，會以最快效率調派兩位護理人員，隨空勤救護直升機至烏坵接送病人回到醫院進行後續治療。

吳肇鑫強調，因金門烏坵屬於軍事管制區，緊急病人送回台灣治療時，除了需要空勤總隊的直升機載運協助外，也需要戰管與航管的幫忙，才能讓直升機引導，安全通過火炮區，截彎取直用最短的時間將病人送至童綜合醫院，讓烏坵軍民有最強力的健康後盾，突發狀況時都能爭取黃金救援時間。