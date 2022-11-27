年僅24歲、有「全台最美候選人」之稱的新北市永和永福里長候選人陳紫渝昨晚當選，順利當上「最美里長」，但有網友在網路上質疑她的學經歷，一個大學剛畢業，沒什麼社會經驗也能當選里長，引發熱烈討論。

「永和IU」陳紫渝以超高人氣及聲量，獲得788票，以67票差距贏過現任里長，成為永福里新里長，陳紫渝當選後表示，非常感謝里民們願意給她機會服務，認為外表只是加分，還是要跑得勤快，承諾當選後會實踐自己的政見。

新科新北市永和區永福里里長陳紫渝。（圖／取自陳紫渝臉書）

陳紫渝畢業於德明財經科大，曾任人壽理賠專員，爸爸是現任國民黨籍協和里長陳昱庭。看見陳紫渝當選里長，有網友在Dcard上表示「一群不理智的選民」，覺得很多人看到她漂亮就選她很不理智，還補充他認為這是選民的問題，不是陳紫渝的問題，也有人附和「看過政見了，不過德明財經科技大學一畢業就選上里長還是好扯……沒有學歷至少要經驗豐富，不然比什麼？」

新北市永和區永福里長候選人陳紫渝以788票，擊敗現任國民黨籍里長陳清香的721票。（李奇叡攝）

對此，兩派網友吵翻，不少人力挺陳紫渝，年紀、學經歷不是問題「就算靠美貌當選，真正會不會做事在後頭，不用才剛當選就酸人家」、「說得好像選個年紀大的就比較會做事，那台灣怎麼還被搞成這個樣子」、「老實說我覺得紫渝當的話，應該會蠻認真負責的，如果做不好相對也會被媒體或網路放大檢視」。

但不認同的人則直呼「好瞎，時代真的變了，一個24歲沒什麼社會歷練，遇到問題、面對那些長輩，有人會聽妳的嗎」、「阿不就政二代，今天換隨便一個政二代上去也是上好嗎？」