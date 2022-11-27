台中市北區中華西街與成功路口27日凌晨傳出小貨車與行經民眾發生碰撞，並將民眾捲入車底之事故，年約49歲小貨車駕駛皇男送完貨倒車時與後方行人年約50歲之男子發生碰撞，造成男子受傷且卡在車底，送至中國附醫救治，目前尚在急救中，詳細事故原因尚待警方進行後續分析。

中市警第二分局於27日凌晨2時14分接獲民眾報案，稱在北區中華西街與成功路口發生1起交通事故且傷者卡在車底下，警方迅速派員到場了解，發現是小貨車與行人發生交通事故。

經警方調查，年約49歲皇男駕駛著自小貨車到事故地點停等送貨，送完貨後欲倒車離開，卻因未注意到後方行人，與路過的50歲男子發生碰撞肇事，男子傷重受傷且被卡進車底，立即由消防局處置後，送至中國附醫急診室救治。

警方表示，皇男經酒測並未有飲酒之情事，目前已調閱路口監視器影像進一步釐清事發經過，詳細事故原因將由交通警察大隊事故處理組進行後續分析研判。

中市警第二分局分局長陳家銘呼籲，車輛駕駛人倒車時，應顯示倒車燈光或手勢後，再謹慎、緩慢後倒，並注意其他車輛及行人、注意車輛視野死角處有無其他人車或物，避免發生交通事故。

陳家銘也提醒民眾，行走在道路或其他車輛活動地點時，應專心注意周遭環境狀況，並且特別提防正在倒車或已發動的車輛，避免在其後面行走或站立，隨時注意車輛動態才能及時做必要的反應及閃躲，確保自身安全。