大陸藝人吳亦凡曾為頂流小生，粉絲無數，但在去年被網紅都美竹爆料「性侵未成年」以及「酒桌選妃」等行為，讓他遭到檢方調查，時隔一年多，近日判刑終於出來，吳亦凡不僅要在大陸被關13年，之後還會被驅逐出境遣返回加拿大。有網友透露，加拿大對於性侵犯刑法更恐怖，許多受刑人因此痛不欲生，網友們得知這個「恐怖刑罰」，直呼「真的是吳亦凡最好的歸宿！」

擁有加拿大戶籍的吳亦凡，如果被驅逐回加拿大，可能再被起訴，有網友透露加拿大的法律對於性罪犯是沒有追訴期的，若13年後吳亦凡真的出獄去到加拿大，像都美竹等受害者想要繼續告，都可以向警方報案起訴，而加拿大對性侵犯的刑罰為「化學閹割」，有受刑人透露這種刑罰的痛苦。

「化學閹割」並非真的除去生殖器官，而是在犯人體內注射減少男性賀爾蒙的藥物，達到抑制性慾功效。早前也有來自哈薩克的性罪犯分享被化學閹割的痛苦，他們透露這種針3個月打1次，而且打的時候很痛，作用就是即便腦子有慾望，但身體也不會有性衝動的反應，對於受刑者來說非常痛苦。知道加拿大的化學閹割後，網友們直呼「超適合吳簽！」