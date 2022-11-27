九合一選舉延長賽展開！台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委一職，留下的北市第3選舉區（中山、北松山）缺額，將與1月8日投票補選，明起開始登記。高票連任的國民黨議員徐巧芯、王鴻薇都被視為熱門人選。徐巧芯今表示沒規畫，稱自己明天就要出國，笑稱自己要「跑路」。

徐巧芯受訪表示，今天要去謝票，自己沒有補選立委的打算，且自己的戶籍並不在蔣萬安的選區，蔣萬安的立委選區是在北松山，她的戶籍一直以來都在南松山，「我也沒有打算遷（戶籍），因為我就住這邊住很久了」。

徐巧芯強調，因為戶籍不在立委選區裡面，因此沒有參與補選的可能性，加上她明天就要出國，「人間蒸發模式」，很感謝民眾給她鼓勵、支持，才剛選完若立刻投入補選，感覺上哪裡怪怪的，還是希望好好服務市民，因此沒有補選規畫。

至於王鴻薇點名徐巧芯是適合人選，徐巧芯說，「可是我明天就出國了」，整個登記的時間她人都不在台灣，這樣的表態應該很明確。

徐巧芯指出，若跟大家說自己沒有選，可能很多人會認為她只是說說，可能還是有想選，很多政治人物都這樣嘛，「但是我想我機票都已經訂好了，這也不會騙人，我想我的表態應該算是相當明確的」，自嘲自己要「跑路」。

至於推薦的人選？徐巧芯表示，如果王鴻薇推薦她，那她當然也是推薦王鴻薇，第一，王的戶籍在北松山，具有參選資格，第二，王鴻薇在北松山的經營與實力，與她比起來略勝一籌，如果由王鴻薇參戰，或許也是一步好棋，她也會全力支持。