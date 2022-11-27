深圳疫情持續，統計26日新增51宗本土確診病例及32宗本土無症狀感染者。市內包含福田、羅湖、鹽田、南山、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明、大鵬新區等10區發布通告，宣布所有餐廳、飯店等餐飲場所限流50％開放等防疫措施。

據香港01報導，10區發布通告指，自27日零時起，所有餐廳、飯店等餐飲場所限流50％開放；企事業單位內部食堂參照實施，分時就餐。各類密閉場所（KTV、舞廳、棋牌室、麻將館、游泳館、健身房、網吧、酒吧、電影院、劇院、公共圖書館、博物館、美術館、展覽館、文化館、基層綜合性文化活動中心、劇本殺、密室逃脫、桑拿、按摩、足療、水療、養生理療等）限流50％開放。

通告中又指出，卡口嚴格落實掃「場所碼」、查驗24小時核酸檢測陰性證明和戴口罩。健康碼中有「三天三檢三不」標註的人員及外地來（返）深圳未滿3天人員，不得進入上述場所。社區小區、城中村、農貿市場、商場超市、寫字樓、企事業單位等實行嚴格管理。