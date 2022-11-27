值班嬉鬧？三重警分局有員警昨(27)日在投開票所執行安全維護勤務時，其女友前往探班，沒想到她一時興起，竟讓女友在簽到單上以「女友」的職稱簽上名字，還拍照分享到社交軟體，結果遭網友截圖爆料，事後不僅害得自己遭記過1次並調整服務單位，還連累所屬派出所的所長連帶處分申誡1次。

事發在昨(27)日早上約10時48分許，這名27歲的陳姓員警當時在投開票所執行安全維護勤務，女友林姓女子前來探班，結果竟一時好玩在長官督勤的巡簽表上簽上林女的名字，職稱更寫上女友，然後拍下照片傳到社交軟體發表限時動態，雖然之後馬上塗銷，但還是遭網友截圖分享到「靠北police」粉絲專頁爆料。

三重警分局獲悉後立刻展開調查，陳姓員警坦承所行屬實，因此依違反勤務規定及影響警譽，核予記過一次並調整服務單位，而原本所屬的厚德派出所所長則連帶申誡一次。

三重警分局強調，將持續要求各單位恪遵執勤紀律並謹言慎行，避免類似情形發生。