2022苗栗縣地方公職人員議員選舉結果出爐，38席縣議員當選名單中，跟上一屆比較，國民黨從23席掉到只剩7席，民進黨從4席增加到7席，無黨籍議員則從9席倍增到23席，時代力量占1席，民眾黨推派4名候選人則都敗選。

第20屆苗栗縣議員當選席次，國民黨7席、民進黨7席、時代力量1席、無黨籍占23席。無黨籍占最大多數，主因是受到縣長選舉影響，國民黨分裂，以副議長李文斌為首，改披掛無黨戰袍，以行動力挺鍾東錦，因此在這屆議會版圖，泛藍依舊占絕對優勢。

苗栗縣議員當選名單如下：

第1選舉區（苗栗市、公館鄉、 頭屋鄉）：曾美露（國）、余文忠（無）、徐筱菁（民）、楊明燁（無）、許櫻萍（民）、禹耀東（無）、孫素娥（無）、張志宇（無）、鄭碧玉（國）。

第2選舉區（銅鑼鄉、三義鄉、 西湖鄉）：黎尚安（國）、羅貴星（民）、黃芳椿（國）

第3選舉區（通霄鎮、苑裡鎮）：陳品安（無）、張顧礫（無）、徐永煌（無）、翁杰（民）、周玉滿（無）

第4選舉區（後龍鎮、造橋鄉、 竹南鎮）：李文斌（無）、張佳玲（無）、邱毓興（民）、鄭秋風（國）、廖秀紅（無）、林寶珠（無）、葉忠倫（時）、陳碧華（無）、廖英利（無）

第5選舉區（頭份市、三灣鄉、 南庄鄉）：曾玟學（無）、張淑芬（國）、陳永賢（無）、徐功凡（無）、温俊勇（無）、黃聲全（無）、陳光軒（民）、蕭詠萱（無）

第6選舉區（大湖鄉、獅潭鄉、 卓蘭鎮、泰安鄉）：陳春暖（民）、楊恭林（無）

第7選舉區（苗栗縣平地原住民）：楊文昌（無）、第8選舉區（苗栗縣山地原住民）劉美蘭（國）。